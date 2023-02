Spider-Man: Tom Holland non credeva che Andrew Garfield e Tobey Maguire sarebbero tornati

Spider-Man: No Way Home

Il 28 febbraio sarà disponibile negli Stati Uniti Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un libro incentrato sulla realizzazione del film di Jon Watts.

Marvel.com ha pubblicato un estratto in cui si parla della reazione di Tom Holland alla scoperta che Andrew Garfield e Tobey Maguire sarebbero tornati a interpretare Peter Parker: