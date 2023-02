Spider-Man: Tom Holland svela quale film della saga ha riguardato più volte

Spider-Man: No Way Home

L’attuale Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland, è sempre stato un fan di Spider-Man anche prima di ottenere l’ambito ingaggio e, in un passaggio dell’intervista concessa al sito ufficiale della casa delle Idee in occasione dell’uscita del libro Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, ha svelato anche quale sia il film dell’Uomo Ragno che ha visto più volte.

Parlando degli Spider-Man interpretati dai suoi colleghi Tobey Maguire e Andrew Garfield, Tom Holland racconta:

Potrei parlare per ore dell’influenza che loro hanno avuto su di me, perché ricordo così bene di aver visto i loro film quando ero più giovane e di essere rimasto letteralmente ipnotizzato dall’idea di poter interpretare Spider-Man. Per me si è trattato di prendere quel mio sogno d’infanzia e di metterlo nella mia versione del personaggio. Si è trattato di ricordarmi come mi sentivo guardando quelle pellicole da bambino, con tutto il bagaglio di emozioni collegate alla cosa, e di proiettarle nel mio Peter Parker. Ho visto il primo Spider-Man di Andrew Garfield più volte di qualsiasi altro film visto al cinema. Penso di averlo visto almeno cinque volte. Anche quel suo strano modo d’improvvisare, era così divertente. Ne potrei parlare per ore.

Poi prosegue:

È stato tutto molto interessante durante le prove. Tobey Maguire parlava di qualcosa che, magari, aveva pensato mentre stava facendo i suoi film e, magari, Andrew Garfield parlava di qualcosa su, chiaramente, aveva già riflettuto, ma sulla quale io non avevo mai riflettuto. È stato stimolante pensare al personaggio in questi termini. Io ci penso a modo mio ed è stato bello sentire le loro idee sul modo in cui loro avrebbero gestito una data situazione.

FONTE: Marvel