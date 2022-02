Spider-Man: No Way Home

La frastagliata produzione di Spider-Man: No Way Home rimane, nonostante i fenomenali risultati al botteghino, tutt’ora un mistero da risolvere. Vi avevamo già mostrato diversi concept che facevano pensare alla partecipazione di altri villain, ad una storyline e ad una trama principale diversa da quella che, alla fine, abbiamo visto in sala, ma chi è a conoscenza dei piani originali per questo film?

Doveva essere Kraven il cacciatore il villain principale? Strange sarebbe stato davvero messo ko dagli avvenimenti del Multiverso della follia che vedremo tra tre mesi in sala? I tre Spider-Man si sarebbero dovuti incontrare anche nei piani originali? A queste domande potrebbero rispondere solo gli addetti ai lavori… tranne Tom Holland che, in una recente intervista con ComicBook, ha ammesso di non ricordare quali fossero i piani originali e ha parlato di come il film sia stato assemblato, pezzo per pezzo, alla fine:

Non ricordo, davvero non ricordo. Penso che ci sia sempre stata la sensazione che… penso sia sempre stato nei piani di far incontrare nei tre, alla fine. Ma all’epoca sicuramente c’erano tante discussioni in merito, contratti e accordi da firmare. Quindi c’erano momenti in cui sembrava che tutto dovesse accadere e momenti in cui sembrava non si riuscisse a venire a capo di niente e il momento dopo ancora ecco che stava accadendo tutto insieme. Avevamo anche altri 5 cattivi da convincere a tornare. Diciamo che sono molto sollevato di non aver preso parte a queste discussioni e dinamiche di produzione, sarei impazzito. Ma alla fine, è stato meraviglioso.

