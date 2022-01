Spider-Man: No Way Home

, il film di Jon Watts con, Jacob Batalon, Zendaya, Alfred Molina, Willem Dafoe, Tobey Maguire e Andrew Garfield festeggia un mese di permanenza nei cinema dello stivale.

Anche se la Sony Pictures e i Marvel Studios hanno lasciato chiaramente intendere che la collaborazione fra le parti proseguirà, ancora non conosciamo alcun dettaglio circa il prosieguo della saga dell’Uomo Ragno. Intanto però, in un video pubblicato sul profilo Twitter Ufficiale di Rotten Tomatoes in occasione della vincita del cinecomic campione d’incassi ben tre Golden Tomatoes per via delle recensioni positive ricevute, Tom Holland ha voluto sia ringraziare il pubblico che stuzzicare un po’ il fandom ammettendo di sperare di poter interpretare svariate altre pellicole della franchise.

L’attore dice:

Gente, Spider-Man: No Way Home h ricevuto tre Golden Tomatoes per cui ci tenevo a ringraziare tutti da parte di tutti alla Sony e ai Marvel Studios: grazie alla critica, grazie ai fan che hanno dimostrato così tanto amore e rispetto supportando i nostri film. Significa davvero tantissimo e speriamo di poterne fare ancora, ancora e ancora. Ma adesso vi ringrazio ancora una volta. Ci vediamo presto.

Ecco anche il video:

.@TomHolland1996 gives a massive THANK YOU to the critics and fans for #SpiderManNoWayHome's three #GoldenTomato Award wins! pic.twitter.com/ctYOblVYQs — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) January 14, 2022

