Spider-Man: Zendaya racconta un aneddoto sul suo provino e perché si sente legata a Peter Parker

Spider-Man: No Way Home

Il prossimo 14 febbraio uscirà Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, volume sulla realizzazione del film Marvel (LEGGI LA RECENSIONE). Per l’occasione, Screen Rant ne ha pubblicato un estratto, che include l’intervista a Zendaya, interprete di Michelle “MJ” Jones-Watson. L’attrice ha raccontato un retroscena sul suo provino e perché si sente legata in modo diretto al personaggio di Peter Parker:

È buffo perché quando ho fatto il provino sapevo che sarebbe stato un film di Spider-Man. Non sapevo chi fosse il personaggio. Non conoscevo la trama. Non sapevo che tipo di personaggio sarebbe stato. Quindi ho iniziato senza molte informazioni. Ma prima della lettura del copione con Tom [Holland] ho sentito che c’era una potenziale “situazione MJ”. Ora, io sono sempre stata una fan di Spider-Man. È sempre stato il mio supereroe preferito. In fin dei conti, è solo un ragazzo e deve vivere questa doppia vita. Per molti versi posso capirlo, avendo iniziato così presto a lavorare nel settore. Sono davvero una ragazzina. Non so cosa sto facendo. Lo sto capendo man mano, ma allo stesso tempo ho anche un’altra vita folle. Quindi ho sempre avuto un legame con Peter Parker in questo senso. E appena ho saputo che si trattava di un film su Spider-Man, ho capito che volevo farne parte. Nessuno mi ha dovuto convincere!

In No Way Home compaiono anche le precedenti incarnazioni di Spider-Man, rispettivamente Tobey Maguire e Andrew Garfield; Zendaya racconta come è stato averle tutti e tre sul set del film:

Ero piuttosto giovane quando sono usciti i primi film, ma ricordo di essere andata al cinema a vederli tutti. Ho sempre amato Spider-Man. Così, quando ho saputo che questo sarebbe accaduto… Voglio dire, era qualcosa a cui tutti noi sul set dei film precedenti pensavamo: “Quanto sarebbe bello se questo [accadesse]?“. Ma sapevamo che non sarebbe mai successo. Così, quando sono entrato in una stanza con Jon e i nostri produttori, e stavano parlando di come sarebbe stato il film, e di come avremmo avuto Tobey e il suo Spider-Man e Andrew e il suo Spider-Man… Mi sono chiesta: “Come farete?”. Devono indossare il costume [di nuovo] dopo tutto questo tempo, e forse non vogliono farlo. Forse hanno chiuso con Spider-Man. Non potevo credere che sarebbe successo. Per tutti noi, il momento in cui vediamo tutti e tre gli Spider-Men insieme sul set è stato davvero pazzesco. Sono cose che pensi nella tua testa, ma che non puoi mai credere di vedere nella vita reale.

FONTE: Screen Rant