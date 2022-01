Spider-Man: No Way Home

In un’intervista a Marvel Entertainment (insieme a Holland) ha rivelato un curioso fatto avvenuto sul set del cinecomic Marvel relativo al primo incontro tra Tom Holland e gli altri Spidey di Tobey Maguire ed Andrew Garfield.

Ecco le parole dell’attrice:

Quel primo giorno è stato così divertente, ero nervosa per te [Tom Holland]. Pensavo che dovessimo fare una sorta di prova, quindi io e Jacob [Batalon] ci siamo sentiti come i tuoi genitori, come se ti dovessimo lasciare all’asilo il primo giorno. Ed ero tipo “Ah, speriamo che piaccia agli altri ragazzi”, capisci? O tipo “Spero che non torni in lacrime”. Così, è abbiamo fatto delle foto a tutti voi insieme così che le possiate conservare, ed è stato così carino.

