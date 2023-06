Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson si sono mobilitati diffondendo una dichiarazione congiunta dopo che ieri Warner Bros. Discovery ha avviato una nuova ondata di licenziamenti, puntando questa volta ai canali televisivi e in particolare Turner Classic Movies.

I tre registi hanno rivelato di essere entrati in contatto con il CEO David Zaslav e di aver discusso con lui del futuro del canale televisivo, da molti giudicato una delle colonne portanti della cultura cinematografica americana:

Turner Classic Movies è sempre stato molto più che un canale televisivo. È davvero una risorsa preziosa di cinema, aperta 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. E sebbene non sia mai stato un colosso finanziario, sin dall’inizio ha generato profitti. All’inizio della settimana, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, si è messo in contatto con noi per parlare della ristrutturazione di Turner Classic Movies. Capiamo le pressioni e le realtà che deve affrontare un’azienda grande come Warner Bros. Discovery, di cui TCM fa parte. Ciascuno di noi ha parlato con David, separatamente e poi insieme, ed è chiaro che TCM e il cinema classico hanno un ruolo importante per lui. Il nostro obiettivo principale è assicurarci che la programmazione di TCM non venga toccata e venga protetta. Le conversazioni che abbiamo avuto ci rassicurano e incoraggiano, e ci impegneremo lavorando insieme per assicurarci che questa pietra miliare culturale continui a esistere, perché ci teniamo tutti.

Il canale tv ha licenziato buona parte della dirigenza ieri, inclusa la general manager Pola Chagnon, il responsabile della programmazione dei contenuti Charles Tabesh, il responsabile del marketing Dexter Fedor, la responsabile delle partnership strategiche Genevieve McGillicuddy (che dirigeva anche il festival annuale TCM Film Festival) e la responsabile della produzione Anne Wilson.

Si trattava di una dirigenza esperta e appassionata di cinema, in molti quindi temono che la “nuova” versione di TCM, pur ancora in vita, venga totalmente svuotata del suo valore culturale perché non ci saranno talenti a curarne i contenuti e la programmazione.

Spielberg, Scorsese e Anderson fanno parte della FILM FOUNDATION, un’organizzazione nonprofit che si occupa di preservare e ristrutturare film classici che ha una partnership con TCM.

Tra i grandi registi e attori appassionati di TCM figurano Mel Brooks, Francis Ford Coppola, Ryan Reynolds, Tom Hanks: tutte personalità che, negli anni, hanno espresso esplicitamente il loro apprezzamento e hanno collaborato con il canale registrando intro o partecipando a documentari originali. Zaslav stesso, ad aprile in occasione del TCM Classic Film Festival, aveva svelato di essere un fan:

Sono un fan come voi! Se non fossi qui, probabilmente sarei seduto con voi nel pubblico. Guardo Turner Classic Movies in continuazione. È la storia del nostro paese: il cinema.

Svuotare TCM del suo management, e quindi della sua linea editoriale, potrebbe indispettire non poco i talent di Hollywood con cui Zaslav sta cercando da tempo di ristabilire legami forti, primo tra tutti Christopher Nolan. Non stupisce quindi che Zaslav abbia contattato tre giganti come Spielberg, Scorsese e Anderson: bisogna capire in che modo queste conversazioni si dimostreranno davvero rassicuranti sul futuro del canale. Difficile, comunque, che faranno riavere il lavoro ai manager licenziati.

Fonte: Indiewire

