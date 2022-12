Spike Lee ha partecipato alla prima proiezione pubblica in Arabia Saudita del suo film Malcolm X, girato a La Mecca ma mai proiettato fino ad ora nel Paese a causa di un divieto durato 35 anni.

Durante la conferenza stampa, il regista ha spiegato perché è stato importante girare la pellicola nella città sacra dell’Islam:

Abbiamo realizzato il primo film a cui è stato permesso di portare una macchina da presa nella città santa di La Mecca durante l’Hajj, il pellegrinaggio islamico annuale. Naturalmente ho assunto una troupe completamente musulmana. La più alta corte islamica ha acconsentito (alla proiezione) per me, ma perché ha capito quanto Malcolm X fosse importante per l’Islam. Siamo stati benedetti. Ieri abbiamo chiuso il cerchio. Sapevamo che dovevamo girare l’Hajj di Malcolm X, occasione in cui si è avvicinato al vero Islam. Ha aggiunto molta spiritualità al film. Non c’era altro modo per girare quelle scene che farlo a La Mecca. Non si possono fingere quelle folle enormi. Nessun budget avrebbe potuto raggiungere questo risultato. È incredibile. Ha dato al film quell’atmosfera speciale di cui avevamo bisogno.

Il regista ha aggiunto che la sua amicizia con Oliver Stone lo ha aiutato quando Robert Daly e Terry Semel della Warner Bros. gli hanno chiesto di ridurre il montaggio originale del film da quattro a due ore. Lee ha chiamato Stone che ha ricordato come il suo JFK fosse lungo tre ore e ha usato questo fatto per difendere la versione di tre ore di Malcolm X.

Il regista ha poi parlato della docuserie a cui sta lavorando al momento, che avrà come protagonista Colin Kaepernick, l’ex quarterback dei San Francisco 49ers e attivista per i diritti civili “cancellato” nel 2016 dopo aver iniziato a inginocchiarsi durante l’inno nazionale per protestare contro le ingiustizie razziali. Ecco perché ha deciso di dedicarsi a questa figura:

Loro dicono che è stato bandito (blackballad). Ma noi diciamo che è stato “biancobandito” (whiteballed). Si allena ancora sei giorni a settimana in attesa della telefonata per tornare nella NFL. Si è inginocchiato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’omicidio delle persone nere negli Stati Uniti ed è stato considerato un paria. [Kaepernick] ha sacrificato la sua carriera perché ha detto che dobbiamo portare l’attenzione sulle ingiustizie razziali. Si è inginocchiato nel 2016. Questo avveniva quattro anni prima dell’omicidio di George Floyd. Le persone si sono inginocchiate in tutto il mondo dopo il suo omicidio. Dopo quegli otto minuti in cui quel poliziotto razzista ha messo il suo ginocchio sul collo di George Floyd e lo ha ucciso. Molte squadre in tutto il mondo, come l’Inghilterra, ora si inginocchiano. Ma Colin Kaepernick è ancora senza lavoro.

Cosa ne pensate delle parole di Spike Lee su Malcolm X e Colin Kaepernick? Lasciate un commento!

FONTE: Variety