Spirited: Will Ferrell e Ryan Reynolds raccontano le sfide affrontate per le sequenze di danza del film

In Spirited, commedia natalizia disponibile su AppleTv+ (LEGGI LA RECENSIONE) i due protagonisti, Ryan Reynolds e Will Ferrell, si cimentano in numerose sequenze di canto e ballo.

In un’intervista con THR, le due star hanno raccontato qual è stata la sfida più grande che hanno affrontato per metterle in scena:

Ferrell: La parte più impegnativa del cantare e del ballare è che si lavora separatamente e ci si dimentica di doverli fare contemporaneamente. Ed è lì che arriva il momento del “Porca miseria”, [quando pensi]: ” Ora devo mettere tutto insieme”, cosa che gli interpreti fanno senza problemi, ma che per me è stata difficile. Reynolds: La cosa più difficile è stata quel momento in cui ammetti con te stesso che dovrai farlo per davvero.

Pur riconoscendo di non essere un “cantante o un ballerino naturale“, Reynolds ha rivelato così di essersi “avvicinato il più possibile a una cintura nera adeguata per superare la cosa“. Lo ha anche aiutato capire che “va bene fare schifo in qualcosa all’inizio per diventare bravi, e se si è disposti a farlo si possono fare cose incredibili“. Quando poi è arrivato il momento delle riprese, l’attore si è “divertito come non mai, nella dimensione fisica vera e propria“.

Una di queste sequenze è quella in cui si esibiscono in un tip-tap sulle note di Good Afternoon. Questo passaggio è fondamentale come “momento di unione” per i loro personaggi, secondo le parole delle coreografa Chloe Arnold, che specifica:

Good Afternoon solidifica la loro amicizia in questo film e per me il fatto che il tip tap sia il linguaggio attraverso il quale lo fanno, è molto speciale perché non abbiamo visto il tip tap in questo modo in un musical per molto tempo, ed era un mio sogno fin da quando ero bambina.

Di seguito, un video delle prove dei due attori:

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: THR