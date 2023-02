Gli spiriti dell’isola: Colin Farrell racconta come ha vissuto l’annuncio della sua prima nomination agli Oscar

Gli spiriti dell’isola (LEGGI LA RECENSIONE) ha recentemente ricevuto 9 nomination agli Oscar, tra cui quella a Colin Farrell come miglior attore protagonista. Ospite del podcast Variety Awards Circuit, l’interprete, che per la prima volta è riuscito a entrare nella cinquina dei candidati, ha raccontato cosa questo ha significato per lui. Ecco le sue parole:

Ho sempre sognato un Oscar, fin da quando ero bambino… Uno dei miei primi ricordi a riguardo è di quando da ragazzino ho visto Daniel Day Lewis vincerlo per Il mio piede sinistro. Ero così commosso. Con molta cautela, ora rifletto su questa cosa nel contesto riflettendo su quanto amiamo mettere le persone su un piedistallo, ma ovviamente amiamo anche abbatterle da quel piedistallo, e poi amiamo vedere come loro tornano in piedi. lo sto apprezzando come un momento della mia vita che finirà tra sei settimane e poi rimarrà come ricordo. Ora però lo sto vivendo con un sentimento positivo. Non voglio vincerlo a tutti i costi, sono solo molto grato del momento che sto vivendo. Faccio film da 25 anni e ne ho fatto molti che non hanno funzionato, che non hanno trovato un pubblico, o che l’hanno trovato e sono stati odiati. Ogni volta che un regista e una troupe realizza un film, vuole trovare il proprio pubblico, vuole sentirsi parte di qualcosa che abbia un significato, anche solo quello di intrattenere. Prendere parte a Gli spiriti dell’Isola, lavorare con un regista e un cast per cui ho grande affetto, vedere come il film è stato accolto, è stato magico.

Farrell rivela poi come ha vissuto l’annuncio delle nomination:

Per anni mi sono chiesto cosa avrei fatto quando avessi avuto la chance di ottenere una nomination, se avrei visto l’annuncio o sarei andato a dormire. Quest’anno, era forse la vigilia di Natale, e ho deciso che l’avrei visto. […] La sera delle nomination c’era il mio figlio più piccolo con me, che era molto eccitato. Lui è andato a dormire e Kerry Condon [l’interprete della sorella di Farrell ne Gli spiriti dell’Isola], che abita vicino a me, mi ha scritto chiedendomi quali fossero i miei programmi. L’ho invitata da me e alle cinque del mattino è arrivata. […] Abbiamo visto l’annuncio bevendo tè e mangiando Ferrero Rocher e siamo stati contenti per Paul Mescal e The Quiet Girl [primo film irlandese nominato nella categoria Miglior Film Internazionale]. Ci siamo scambiati abbracci e “batti cinque” e poi sono andato a dormire, giusto un’ora prima di portare mio figlio a scuola.

Vi ricordiamo che il film è uscito nelle sale italiane il 2 febbraio e che trovate tutte le informazioni a riguardo nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Colin Farrell su Gli spiriti dell’isola? Lasciate un commento!

FONTE: Variety