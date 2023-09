Spy Kids: Armageddon, nuovo capitolo del popolare franchise (GUARDA IL TRAILER), è dal 22 settembre disponibile su Netflix. La pellicola, sempre diretta da Robert Rodriguez, introduce due nuove piccole spie, interpretate da Everly Carganilla e Connor Esterson. In attesa di analizzare la performance sulla piattaforma, il regista, in un’intervista con Collider, ha condiviso il suo desiderio di realizzare un sequel, le cui riprese non potrebbero comunque partire prima del prossimo anno.

Ecco perché:

Voglio sempre fare un [sequel] abbastanza velocemente, ma non è possibile girarli prima dell’estate perché i bambini devono comunque andare a scuola, ma hanno più scuola a quell’età durante le vacanze non estive. Li si può avere solo per un’ora o due di set. Durante le vacanze estive, invece, li puoi avere per quattro o cinque ore, quindi è più facile girare. Sarebbe fantastico. Con la prima serie di Spy Kids, dal primo al terzo capitolo, abbiamo avuto un film al cinema ogni anno per tre anni di fila. Non appena ne finivamo uno, iniziavamo il successivo, quindi sarebbe davvero fantastico. Ma fortunatamente, con questi ragazzi, li abbiamo presi così giovani, sono più giovani degli [interpreti degli] Spy Kids originali. Hanno solo otto anni, quindi li abbiamo per diversi anni.

Quindi sì, sarebbe fantastico [girare un sequel]. Avrei così il tempo di scrivere qualcosa di veramente valido e divertente.