Spy Kids: Robert Rodriguez annuncia la fine delle riprese del film Netflix

Il regista Robert Rodriguez ha annunciato co n un simpatico post su Instagram di aver terminato le riprese del nuovo film di Spy Kids per Netflix.

Per l’occasione il regista ha condiviso un “reboot” di una foto fatta sul set del secondo film di Spy Kids del 2002 che lo vedeva insieme al figlio Racer Max, questa volta cresciuto e decisamente più coinvolto nel progetto (come co-sceneggiatore e co-produttore).



Nel cast principale troviamo Billy Magnussen, Gina Rodriguez e Zachary Levi.

Spyglass, proprietaria dei diritti del franchise, si occuperà della produzione esecutiva attraverso Gary Barber e Peter Oillataguerre, mentre Skydance svilupperà e produrrà il film.

Uscito nel 2001, Spy Kids ha rappresentato una svolta nella carriera di Rodriguez, noto prima di allora soprattutto per film per un pubblico adulto come Dal tramonto all’alba.

FONTE: Robert Rodriguez/Instagram