ha ricordato la sua esperienza in, l’acclamata pellicola di Rob Reiner uscita nei cinema nel 1986 tratta dal racconto di Stephen King Il corpo, contenuto nella raccolta dal titolo Stagioni diverse.

In Stand by me, Kiefer Sutherland recitava di fianco a Wil Wheaton, al compianto River Phoenix, a Corey Feldman e a Jerry O’Connell. In un video dove ripercorre alcuni ruoli fondamentali della sua carriera la star racconta:

In Stand by me interpreto Ace “Asso” Merrill. Tutti i personaggi di quel film erano definiti in maniera splendida e Rob Reiner, in qualità di regista, fece questa cosa straordinaria con i ragazzi perché erano tutti di età alquanto variabile, fra gli 11 e i 13 anni. Si facevano dei giochi di recitazione la mattina e si girava solo di pomeriggio. Tagliare in due l’agenda quotidiana di lavoro è qualcosa d’impensabile ma era riuscito a creare un’atmosfera così rilassata che s’iniziò davvero a creare e rafforzare questo legame fra di loro, sia come amici che come attori. Un qualcosa di alquanto straordinario. L’unica responsabilità del mio personaggio era quello di fungere da minaccia a questo gruppo di quattro ragazzini che finivi per adorare. E diedi tutto me stesso. Avevo diciassette anni, era il mio primo film, e ringrazierò per sempre Rob Reiner per avermi preso. Quello in cui ho superato l’audizione è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Il personaggio era scritto benissimo, non c’era l’ambizione di cercare di capire chi fosse. Era quello che era. Uno st*onzo. E in quanto attore dovevo spingermi in quella direzione. Mi sono fatto anche degli amici con quel film. Casey Siemaszko era nella mia gang e siamo ancora amici, poi c’è John Cusack che vediamo in alcune scene iniziali del film e anche con lui sono diventato amico, con Corey Feldman poi ho fatto anche Ragazzi perduti. Con River Phoenix condividevo l’interesse per la chitarra. Credo proprio che una delle prime canzoni che gli insegnai fu proprio Stand by me cosa che avvenne quando il film era ancora intitolato Il corpo. Non so se magari Rob abbia deciso di chiamare il film così dopo aver sentito River che suonava.