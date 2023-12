Stand by me è l’amatissima pellicola di Rob Reiner uscita nei cinema nel 1986 tratta dal racconto di Stephen King Il corpo, contenuto nella raccolta dal titolo Stagioni diverse.

Da “Il corpo” a Stand by me, titolo mutuato dall’immortale canzone di Ben E. King, il salto non è di certo breve e durante una recente apparizione da Jimmy Fallon, Kiefer Sutherland che nel film recitava di fianco a Wil Wheaton, al compianto River Phoenix, a Corey Feldman e a Jerry O’Connel nei panni di Ace “Asso” Merrill, ha spiegato che proprio lui e River Phoenix hanno avuto un ruolo molto importante nel “suggerire” a Rob Reiner di battezzare in questo modo l’opera.

Stavamo girando Stand by Me, che era tratto da un racconto breve di Stephen King chiamato “Il corpo” e River Phoenix stava imparando a suonare la chitarra ed era davvero molto bravo. E migliorava con estrema rapidità. Io me ne stavo lì che suonavo Stand by Me e cantavo quella canzone, e lui ha detto: “Oh, amo la melodia di questa canzone”. Non l’aveva mai sentita prima. Quindi gliel’ho insegnata e Rob Reiner, che passava di lì un giorno, ha detto: “Oh, non sentivo quella canzone da tanto tempo, la adoro.” Ed è stata la fine di quella discussione.

FONTE: Jimmy Fallon su YouTube

