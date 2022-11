Star Trek 4: Chris Hemsworth parla dei suoi dubbi sul film mai decollato

Durante il podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz, Chris Hemsworth ha parlato dello Star Trek 4 mai realizzato che avrebbe dovuto vedere il suo ritorno.

L’attore ha dato voce ai suoi dubbi sul progetto:

I motivi sono stati vari, ma non si è rivelato quello che credevo sarebbe stato o che avrebbe potuto essere. Così ho detto: “Oh, bello, cerchiamo di capire come correggere la rotta“, poi tutti gli altri hanno avuto altro da fare e così via. Ora troverei bizzarro tornare a mostrare un padre che sembra molto più vecchio rispetto a quando è morto.