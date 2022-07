Star Trek 4: John Cho spera in una grande scena d’azione per Sulu

Durante una chiacchierata con Fatherly per la promozione del suo nuovo film Don’t Make Me Go, John Cho ha parlato brevemente dei suoi desideri legati a Star Trek 4.

Mi piacerebbe tanto realizzare un altro, sarebbe bello vederlo protagonista di un’altra sequenza d’azione, come nel primo. Ma tendo sempre a evitare di dire cose simile perché ci sono sceneggiatori pagati per immaginarsi grandi cose e non voglio limitarli.

Qualche mese fa la Paramount ha annunciato che J.J. Abrams dirigerà Star Trek 4 e che la pellicola proporrà il ritorno in scena del cast della saga reboot, da Chris Pine a Zoe Saldana.

Cosa ne pensate e quanto attendete Star Trek 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!