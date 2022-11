Star Trek 4: Jonathan Frakes si è proposto a J.J. Abrams come regista

Il veterano di Star Trek e interprete di Riker, Jonathan Frakes, ha parlato di Star Trek 4, di recente rimosso dal calendario della Paramount.

Con un posto vacante alla regia, l’attore si è proposto di mettersi al timone:

In effetti ho scritto a J.J. per dirgli: “Se hai bisogno di qualcuno con esperienza che prenda le redini di Star Trek 4, sono disponibile“. Mi ha risposto: “Hai di certo esperienza“.

Ha poi aggiunto:

Quante sono serie le possibilità che sia lui a dirigerlo?

Non lo sono per niente, non succederà. Ma ho trovato affascinante quando Tarantino si è detto disposto a girare un film di Star Trek, così come Noah Hawley, visto che sono un grandissimo appassionato di Fargo.