Steve Yockey, creatore della serie Max L’assistente di volo – The Flight Attendant (The Flight Attendant), è stato ingaggiato dalla Paramount per scrivere la sceneggiatura di Star Trek 4.

La storia è al momento sotto chiave, ma la Paramount Pictures e la Bad Robot intendono chiudere la saga riavviata da J.J. Abrams con questo quarto film riportando per l’ultima volta al cinema l’equipaggio composto da Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldaña (Nyota Uhura), Karl Urban (dottor Leonard McCoy), John Cho (Hikaru Sulu) e Simon Pegg (Montgomery Scott).

Si tratta del quarto tentativo di realizzazione del film dopo che i tre precedenti sono falliti per svariate ragioni. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare del progetto, il regista Matt Shakman (WandaVision) avrebbe dovuto dirigere la pellicola su una sceneggiatura di Lindsey Beer (Sierra Burgess è una sfigata) e Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel), ma poi ha dato forfait per dedicarsi a The Fantastic Four dei Marvel Studios.

Con l’ingaggio di Yockey, il progetto torna così a prendere vita e si aggiunge agli altri già in sviluppo. Lo sceneggiatore Seth Grahame-Smith e il regista Toby Haynes (Black Mirror: USS Callister) sono infatti all’opera su una storia delle origini di Star Trek, mentre un progetto scritto da Kalinda Vazquez (Fear the Walking Dead) annunciato nel 2021 resta ancora in sviluppo.

