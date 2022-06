In occasione della sua partecipazione al FedCon (come riporta Trek Movie), Simon Pegg ha parlato di Star Trek 4 spiegando che c’è un ultimo scoglio da superare prima dell’inizio delle riprese.

Si tratta della disponibilità degli attori:

Un quarto film è in programma, ma ovviamente il problema principale è che i protagonisti sono attori molto impegnati, perciò dobbiamo trovare un momento in cui poter esserci tutti. Non appena riusciranno a capirlo, lo gireremo.

Vorrei tanto tornare insieme a quei ragazzi… ora tutto è cambiato perché abbiamo perso Anton [Yelchin] ed è dura. Ci mancherà tanto quando saremo tutti insieme, avvertiremo la sua assenza.

Quei ragazzi per me sono come una famiglia. Nessuno qui sta facendo il vago, nessuno vuole tenere segreti, stiamo solo aspettando il momento giusto. Restate sintonizzati.