Star Trek 4: Zachary Quinto è davvero poco ottimistico sul film

Vedremo mai un quarto film del franchise di Star Trek? Una domanda da un milione di dollari qualcuno potrebbe pensare.

Da molto tempo sentiamo parlare del progetto, e recentemente il 4° film prodotto da J.J. Abrams programmato per il 22 dicembre 2023 è stato rimosso dal listino della Paramount.

Dopo aver sentito il parere di Zoe Saldaña sui ritardi del progetto, ora apprendiamo anche il poco roseo pensiero di Zachary Quinto (AKA Spock) a tal riguardo. Parlando con The Independent l’attore ha dichiarato:

Onestamente a questo punto non sono collegato molto al film. Tutti noi vorremmo tornare per girarne un altro ma ho imparato a entusiasmarmi solamente per cose che so essere reali. E non c’è nulla che mi faccia pensare che ci possa essere qualcosa di reale in un quarto film di Star Trek in questo momento.