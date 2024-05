In un’intervista video con EW, Chris Pine, interprete del capitano Kirk nella trilogia reboot di Star Trek, ha ricordato come ha ottenuto la parte. Ecco le sue parole:

Sono andato a fare il provino. Non ho ottenuto il ruolo. Non ci ho più pensato. Erano passati 3/5 mesi e me ne ero completamente dimenticato. Poi sono andato a fare un [altro] film e il mio agente mi ha detto: “Vuoi andare a fare di nuovo il provino per Star Trek?”. E io ho risposto: “Non l’ho già fatto? Non ho avuto la parte. Non sono stato bravo“. E invece mi ha detto: “Vogliono che torni a fare il provino per J.J. [Abrams, regista del film].”.

Ricordo che ci andai e J.J. era davvero divertente. Era una cosa assurda. Sei seduto, in piedi, a recitare in un ufficio di Hollywood e parli di phaser e propulsori, mentre la corazzata sta affondando e i Klingon ti inseguono. È recitare con la R maiuscola. J.J. è molto allegro È molto reattivo. È ciò che un attore ama. Recitiamo per le persone e lui ci sta dando molto. Così sono tornato a fare il provino e mi hanno detto: “Spock è qui”. Il tizio che interpreta Spock è Zachary Quinto. Sapevo che Zach era Spock e lo conoscevo perché ci allenavamo nella stessa palestra con lo stesso allenatore. Molto hollywoodiano. Stesso nutrizionista e stesso agopunturista. I provini sono molto… io li ho trovati molto divertenti. [Ma] è molto sconsolante. Poi ti fai strada e ti ritrovi in televisione… Questo è molto più vero all’epoca che oggi. Essere in un film era una cosa molto importante.