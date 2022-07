Star Trek: The Motion Picture, in arrivo la Director’s Edition rimasterizzata in 4K, ecco i dettagli

Dal 5 settembre sarà disponibile la versione rimasterizzata in 4K UHD di Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition.

Qua sotto trovate tutti i dettagli dell’edizione:

La Director’s Edition restaurata di Star Trek: The Motion Picture è in arrivo in 4K Ultra HD ™

Non lasciarti sfuggire la versione definitiva del regista Robert Wise in arrivo il 5 settembre 2022 con contenuti bonus inediti, in esclusiva su FAN FACTORY

Milano 29 Luglio 2022 – Traccia la rotta per l’ultima frontiera con Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition, in arrivo il 5 settembre 2022 in 4K Ultra HD + Blu-ray™ con un bonus disc in Blu-Ray con contenuti speciali inediti e storici. La versione restaurata e rimasterizzata del film sarà pubblicata in una Collector’s Edition intitolata “The Complete Adventure”, che include la nuova Director’s Edition in lingua originale con sottotitoli in italiano in 4K Ultra HD e Blu-Ray, la versione cinematografica del 1979 in 4K Ultra HD e Blu-Ray – con audio italiano presente solo nel disco Blu ray – e oltre 4 ore di contenuti bonus in Blu-Ray.

Per impreziosire ancora di più il cofanetto, Koch Media si è impegnata per offrire un prodotto unico ai fan della saga e ai collezionisti, localizzando in italiano il packaging esterno, l’intero artbook fotografico al suo interno e l’introduzione del regista Robert Wise contenuta nel mediabook. “The Complete Adventure” sarà disponibile IN ESCLUSIVA su FAN FACTORY in un numero limitato di copie.

Pubblicato originariamente nel 1979, Star Trek: The Motion Picture è stato il quarto film con il maggior incasso dell’anno e ha ottenuto tre nomination agli Oscar® per i Migliori Effetti Visivi, la Migliore Scenografia e la Migliore Musica e Colonna Sonora Originale. Il film ha spinto e lanciato con successo il franchise di Star Trek oltre la serie televisiva originale, nonostante sia stato portato frettolosamente nelle sale cinematografiche con effetti speciali incompleti e scelte di montaggio forzate. Nel 2001, il regista Robert Wise è tornato a lavorare sul film per perfezionarne il montaggio e migliorare gli effetti visivi. La sua visione aggiornata è stata pubblicata su DVD in definizione standard e apprezzata dai fan, ma fino ad ora non è mai stata disponibile in una definizione più alta. Meticolosamente montato e restaurato dai due collaboratori originali di Robert Wise, il produttore David C. Fein e dal supervisore al restauro e assistente di Wise, Mike Matessino, il film è stato rimasterizzato in 4K Ultra HD con Dolby Vision™ high dynamic range (HDR) e con una nuova colonna sonora * Dolby Atmos® per un audio più coinvolgente. Fein e Matessino hanno riunito un team di esperti di effetti speciali, guidati dal supervisore degli effetti visivi Daren R. Dochterman, e hanno utilizzato le ampie risorse custodite negli archivi Paramount per ricreare gli effetti non solo in HD, ma anche in Ultra HD. Dopo più di sei mesi di meticoloso lavoro, il film rimasterizzato ha una qualità di immagini e di audio come mai prima d’ora, pur rimanendo fedele al progetto originale di Robert Wise.

Di seguito una panoramica dei contenuti di Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition:

Questa imperdibile collezione da 5 dischi include la nuova Director’s Edition e la versione

cinematografica del 1979 in 4K Ultra HD e Blu-ray™. Presentato in una pregiata confezione Deluxe, il cofanetto include inoltre esclusivi gadget da collezione, tra cui le riproduzioni del materiale

promozionale originale, un booklet localizzato in italiano con le immagini del dietro le quinte, adesivi, un mini poster e 4 card. Sarà inoltre presente un disco bonus in Blu-ray™ ricco di contenuti speciali inediti, tra cui le riprese dietro le quinte, scene eliminate e altro ancora:

Contenuti bonus Ultra HD Disc ™

Commento audio con David C. Fein, Mike Matessino e Daren R. Dochterman—NUOVO!

Commento audio di Robert Wise, Douglas Trumbull, John Dykstra, Jerry Goldsmith e Stephen Collins​

Commento testuale di Michael e Denise Okuda ​

Contenuti bonus Blu-ray Disc ™

L’avventura umana — Un nuovissimo documentario in 8 parti che descrive nel dettaglio come è nata la Director’s Edition —NUOVO!

Preparare il futuro – Come ha avuto inizio la rimasterizzazione

Una saggia scelta – La storia leggendaria di Robert Wise

Risistemare l’ Enterprise – Come il design dell’Enterprise ha plasmato le future navi stellari della federazione

A tutto volume – Esplorare nuove dimensioni del suono in Dolby Atmos

V’ger – La concezione e il restauro di un iconico antagonista alieno

Ritorno al domani – Raggiungere una qualità già alta con i nuovi effetti CGI

Una grande colonna sonora – Focus sull’iconica e influente colonna sonora che ha plasmato il futuro del franchise

La grande visione – L’eredità e la reputazione in evoluzione di questo film classico

Scene eliminate—NUOVO!

Test sugli effetti speciali — NUOVO!

Prove costumi — NUOVO!

Soluzioni grafiche computerizzate — NUOVO!

Contenuti bonus storici aggiuntivi

Star Trek: The Motion Picture—The Director’s Edition Sinossi:

La U.S.S. Enterprise ha debuttato sul grande schermo con il cast della serie originale di Star Trek, tra cui William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, George Takei, Nichelle Nichols, Walter Koenig e James Doohan. Meticolosamente restaurata e rimasterizzata, con effetti visivi migliorati e un suono all’avanguardia, questa visione definitiva del regista Robert Wise è stata ottimizzata per una nuova generazione di fan.Quando un invasore alieno non identificato distrugge tre potenti incrociatori Klingon, il Capitano James T. Kirk (Shatner) torna al timone di una U.S.S. Enterprise rimessa a nuovo per riprendere il comando e affrontare un’astronave aliena di enorme potenza diretta verso la Terra.