Che qualcosa stesse bollendo nel pentolone di Star Trek l’avevamo capito perché, qualche settimana fa, il presidente della Roddenberry Entertainment aveva assicurato che per la Paramount era prioritario riportare la saga nei cinema (ECCO I DETTAGLI) con dei nuovi film.

E in occasione della CinemaCon di Las Vegas è arrivata la conferma: le riprese del nuovo film di Star Trek partiranno nel corso dell’autunno in vista di una release attualmente fissata per il 2025. Questa iterazione inedita sarà una origin story diretta da Toby Haynes, regista televisivo inglese noto per aver lavorato a serie quali Doctor Who, Sherlock e Andor. La sceneggiatura sarà curata da Seth Grahame-Smith, che aveva collaborato a Star Trek Beyond. Stando ai primi dettagli resi noti dalla Paramount, il film sarà ambientato decenni prima dello Star Trek targato JJ Abrams che ha inaugurato la timeline di Into Darkness e Beyond, appunto. C’è quindi molta curiosità sulla trama, ma, a questo punto, è lecito ipotizzare che possa trattarsi proprio del lungometraggio di cui aveva parlato Patrick Stewart tempo fa. Lo studio ha anche puntualizzato che non si tratta del solo film di Star Trek in fase di sviluppo, ma che si tratta del primo che verrà effettivamente messo in cantiere.

FONTE: via ComicBook

