Forse ricorderete che il regista inizialmente scelto dalla Lucasfilm per girare, poi diventato L’ascesa di Skywalker, era, l’artefice del rilancio della saga di Jurassic Park avvenuto, nel 2015, col primo Jurassic World.

Il film di Star Wars che Colin Trevorrow avrebbe dovuto dirigere prima dell’ingresso in scena di JJ Abrams doveva, teoricamente, intitolarsi Duel of the Fates e, stando ai vari leak giunti online nel corso del tempo, presentava una trama ben differente da quella che poi il nono Guerre Stellari ha effettivamente avuto. In questo nostro approfondimento trovate, elencati per punti, i principali snodi narrativi della pellicola giunti online grazie a delle indiscrezioni. Indiscrezioni che hanno, col passare del tempo, trovato supporto anche grazie a una serie di concept art la cui veridicità venne confermata anche dallo stesso regista.

La notizia del divorzio fra Colin Trevorrow e la Lucasfilm arrivò nel 2017, ma poi, quando Star Wars 9 arrivò materialmente nei cinema, il filmmaker ricevette comunque un credito in quanto autore della storia, cosa, questa, che prevedeva anche un compenso monetario che il regista ha poi devoluto in beneficenza.

Durante la promozione della sua ultima fatica, Jurassic World – il dominio, Colin Trevorrow ha potuto parlare della lezione appresa da questa mancata collaborazione con la Lucasfilm:

Quello che ho apprezzato dell’essere stato coinvolto nella lavorazione di Star Wars è che ho fatto ulteriore pratica nel fare una nuova versione di qualcosa che amavamo quando eravamo ragazzini e che doveva essere portata ad avere una conclusione soddisfacente. Mi pareva di aver ricevuto una sorta di master all’epoca. E ho portato (in Jurassic World – il dominio, ndr.) molto di quello che ho imparato e molte delle persone con le quali ho lavorato, come ad esempio il nostro production designer Kevin Jenkins. Molte persone che ho incontrato per quel progetto hanno poi lavorato con me per Il dominio e, per questo, non posso non avere un bel ricordo di quella esperienza perché ci ha permesso di fare il film che abbiamo fatto.

Trovate tutte le informazioni su Star Wars 9 nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate delle considerazioni di Colin Trevorrow sullo Star Wars che non ha mai concretamente girato? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Total Film / Games Radar