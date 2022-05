Si è spento all’età di 90 anni, artista che aveva progettato la Morte Nera perincantando generazioni di spettatori. Cantwell è deceduto il 21 maggio nella sua dimora in Colorado come confermato da Sierra Dall, sua compagna di lunga data.

Colin Cantwell per il cinema ha lavorato a 2001: Odissea nello spazio (attraverso effetti speciali fotografici) e nel campo degli effetti visiti per Guerre stellari, Capitan Rogers nel 25° secolo e Wargames – Giochi di guerra. Per il mondo di Star Wars ha lavorato nello specifico alla progettazione di prototipi per le Ale-X, i caccia stellari e i caccia TIE, oltre che alla progettazione dell’iconica Morte Nera.

Nato a San Francisco, Cantwell si laureò all’Università della California a Los Angeles e fu personalmente invitato da Frank Lloyd Wright a frequentare la sua scuola di architettura. Prima di approdare a Hollywood Cantwell ebbe una carriera di grande prestigio, lavorando al Jet Propulsion Laboratory per la NASA, creando programmi istruttivi per il pubblico incentrati sui viaggi spaziali.

Il suo operato divenne fondamentale durante la trasmissione dello sbarco lunare del 1969 su CBS News narrato dal giornalista Walter Cronkite, di cui fu consulente.

Cantwell scrisse nel corso della sua vita anche due romanzi di fantascienza, CoreFires 1 eCoreFires 2.

Fonte