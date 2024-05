Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma festeggia quest’anno il suo 25° anniversario dalla sua uscita nelle sale.

E tra il vario materiale che sta condividendo in rete i social del franchise c’è anche un reel in cui Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks, ha parlato del suo momento preferito legato al film, indicando la scena in cui condivide il set con Ewan McGregor e Liam Neeson nella navicella sottomarina.

