Sarà Beau Willimon a scrivere Star Wars: Dawn of the Jedi, il film diretto da James Mangold il cui titolo è ancora provvisorio annunciato un anno fa alla Star Wars Celebration.

Willimon è noto per le sue doti drammatiche e la capacità di parlare del potere e della politica: è infatti stato sceneggiatore di House of Cards, ma anche del thriller Le idi di marzo e ha creato la serie The First. Ha anche lavorato a una serie di Star Wars: la prima stagione di Andor, di cui ha scritto tre episodi tra cui l’apprezzatissimo episodio sulla fuga dalla prigione intitolato One Way Out, per cui è stato candidato all’Emmy.

Il nuovo film della Lucasfilm sarà ambientato 25 mila anni prima della timeline raccontata nei film e nelle serie tv della saga di Star Wars e racconterà l’origine della Forza e dei cavalieri Jedi. Mangold lo ha definito “un’epica biblica, come I Dieci Comandamenti, sull’Alba della Forza. Da dove viene la Forza, come è stata scoperta, come abbiamo imparato a usarla?”

Il progetto non ha una data di uscita, ma tendenzialmente Mangold lo dirigerà non appena terminerà il biopic su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown, che sta girando proprio in questi giorni per Searchlight Pictures.

Fonte: THR

