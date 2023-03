Star Wars: Andy Serkis non era certo di voler accettare il ruolo in Andor dopo aver interpretato Snoke

In una recente intervista con Comicbook, Andy Serkis ha parlato del suo ritorno nel mondo di Star Wars dopo ver interpretato il Leader Supremo Snoke grazie alla serie Andor.

“Ero così sorpreso quando me l’hanno offerto” ha ammesso l’attore. “Ho pensato: ‘Wow, che coraggio’, ma non sapevo se avrebbe causato un certo furore visto che la gente poteva pensare che fosse collegato a Snoke in qualche modo“.

I dubbi non erano pochi:

Mi sono detto: “Voglio veramente affrontare una cosa simile? Sarà un incubo“.

Ha poi aggiunto: