A febbraio del 2018 veniva annunciato che David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al Trono di Spade – avrebbero scritto e prodotto una nuova serie di film di Star Wars (ECCO I DETTAGLI).

A ottobre del 2019 apprendevamo che l’accordo era saltato e che i due avevano preferito siglare un accordo di esclusiva da ben 250 milioni di dollari con Netflix.

Stando ad alcune indiscrezioni dell’epoca, gli Star Wars o, per lo meno, uno dei film di Star Wars supervisionati da Benioff e Weiss avrebbe parlato delle origini dei Jedi e della Vecchia Repubblica. I due avevano ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di mantenere un forte controllo creativo sulla trilogia, eppure numerosi insider sostenevano che le nuove idee proposte venivano regolarmente bocciate dalla Kennedy e dal suo team. Per questo, i due avrebbero poi deciso di dedicare tutte le loro attenzioni al colosso dello streaming salutando la Lucasfilm.

In un profilo a loro dedicato in occasione degli impegni stampa per Il problema dei tre corpi (GUARDA IL TRAILER), la serie sviluppata dal duo il cui debutto è previsto in streaming su Netflix per il 21 marzo 2024, Benioff e Weiss hanno brevemente discusso del loro Guerre Stellari specificando che sì, avrebbe parlato dell’origine degli Jedi facendo anche una battuta, chiaramente amichevole, nei confronti di Rian Johnson e del suo Gli ultimi Jedi (Johnson è proprio uno dei produttori della loro serie citata qualche riga fa):

Benioff: Volevamo fare I Primi Jedi. Fondamentalmente raccontare come è nato l’Ordine dei Jedi, perché è nato, come è stata creata la prima spada laser… Weiss: E siamo stati incredibilmente infastiditi quando Rian Johnson ha chiamato il suo film Gli ultimi Jedi! Ha distrutto completamente il titolo scelto per il film su cui stavamo lavorando. Benioff: Sembrava essere un’idea abbastanza solida. Alla fine, la Lucasfilm non voleva realizzare una storia sui Primi Jedi. Avevamo in mente un’idea di storia molto specifica, e alla fine hanno deciso che non volevano farlo. E lo capiamo totalmente. È la loro azienda e la loro IP, ma non eravamo i droidi che stavano cercando.

Curiosamente però, fra i nuovi film di Star Wars annunciati alla Celebration di Londra del 2023, quello che verrà diretto da James Mangold parlerà proprio dei… primi Jedi.

Restando in tema Star Wars, vi ricordiamo che giusto un paio di giorni fa, la Lucasfilm ha annunciato il film The Mandalorian & Grogu che entrerà in produzione nel corso del 2024 per la regia di Jon Favreau.

FONTE: The Hollywood Reporter

