In una recente intervista con Radio Times, Billy Dee Williams, Lando Calrissian nella trilogia originale di Star Wars, ha parlato della sua idea del personaggio, menzionando anche Donald Glover e la sua interpretazione, lodando il giovane collega e il suo lavoro per le nuove generazioni.

“Donald è parte di una nuova generazione di Star Wars. Creerà col personaggio qualsiasi cosa sarà necessario creare, per far sì che si instauri quel legame e quel coinvolgimento con il personaggio di Lando” ha commentato. “È un giovane davvero pieno di talento e con tanta immaginazione. Non sta a me dirgli cosa fare con il personaggio a questo punto. Io me ne sono preso cura per il ventesimo secolo, adesso sta a lui prendersene cura per il ventunesimo“.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo pranzato insieme, è stato veramente piacevole e lui è davvero un giovane adorabile e talentuoso. Ma quando lo vedo… non lo so, quando si parla di Lando Calrissan, c’è solo un Lando Carlissan. E l’ho creato io!

Il Lando Calrissian interpretato da Donald Glover aveva fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2018, in Solo: A Star Wars Story, film che ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo.

