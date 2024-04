C’è grande attesa per ciò che sarà annunciato il prossimo anno alla Star Wars Celebration che si terrà a Chiba, in Giappone, dal 18 al 20 aprile 2025.

Nell’attesa dell’apertura delle prevendite per i biglietti (in vendita a partire dal 2 maggio) il sito ufficiale di Star Wars ha pubblicato i primi gadget a tema (magliette, cappellini, borse di tela e un ventaglio in pieno stile nipponico) con il logo ufficiale della convention ed esclusivi artwork a tema.

Uno sguardo al merchandise

Per tutte le notizie sulla Star Wars Celebration cliccate qua.

Che ne pensate? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate