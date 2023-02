Star Wars Celebration: la manifestazione che celebra la saga salterà il 2024

Dal 7 al 10 aprile è in programma, in quel di Londra, la nuova edizione della Star Wars Celebration, la manifestazione ufficiale dedicata alla popolare saga nata col film di George Lucas nel 1977.

Come noto, si tratta di un evento che non ha una cadenza annuale e, dall’anno della sua prima edizione tenutasi nel 1999, si è svolta 14 volte, 15 tenendo conto di quella del 2023.

In un articolo pubblicato dal sito ufficiale in cui vengono elencate cinque ragioni per non mancare alla Star Wars Celebration di Londra viene citato anche il fatto che, nel 2024, non verrà organizzata e che ritornerà, in una location ancora da definire, nel 2025. Presumibilmente, la località potrebbe essere svelata proprio in chiusura dell’evento londinese.

Ed è proprio alla Star Wars Celebration di Londra che, presumibilmente, la Lucasfilm potrebbe svelare i propri piani per il futuro cinematografico del franchise (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Ovviamente vi terremo aggiornati.

La saga della Lucasfilm sta per tornare su Disney Plus con la terza stagione di The Mandalorian che sarà in streaming sulla piattaforma a partire dal primo marzo 2023. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda della serie TV.

FONTE: Sito Ufficile SWC