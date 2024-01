Nel 1978, la Kenner Toys aveva prodotto una linea di action figure dei Jawa, personaggi dell’universo di Star Wars, con indosso mantelli in vinile. Queste vennero però rapidamente eliminate e sostituite, già nel secondo ciclo di produzione, da altre che presentavano i celebri umanoidi con mantelli di stoffa, diventando dunque molto rare. Nel luglio scorso, riporta il Sun, un appassionato e collezionista senza nome ne aveva trovata una nella sua soffitta. Aveva deciso dunque di metterla all’asta, vendendola per 26.670 sterline (circa 30 mila euro). Recentemente, tornando a cercare in casa, ha scoperto di possederne una seconda, questa volta nella confezione originale. L’asta si terrà il prossimo 27 gennaio.

Il fortunato proprietario aveva lavorato per la Marvel comics negli anni ’70 e aveva portato a casa le action figure in questione dopo averle utilizzate in un servizio fotografico per i fumetti. Dopo questa lucrosa scoperta, pensa di avere in casa tanti altri giocattoli di questo tipo che devono essere semplicemente rintracciati.

FONTE: Sun

