Non c’è ancora niente di ufficiale riguardo alla trama del prossimo film dedicato ai Jedi per l’universo di Star Wars, ma nuovi accenni a quello che potenzialmente sarà il progetto arrivano grazie a una nuova intervista di Daisy Ridley (Rey Skywalker) per Empire.

“Sono cambiate molte cose rispetto a quando ho avuto il ruolo, sono un’adulta, molte cose sono cambiate per me e sono cresciuta professionalmente, ho avuto l’opportunità di fare un sacco di esperienze diverse” ha raccontato l’attrice. “Quindi questa volta sembra avvenire tutto con un approccio diverso. Sento sempre molta gioia quando mi avvicino a questi film. A dire la verità, se non fossi stata entusiasta del progetto non avrei mai accettato. È entusiasmante fare parte di tutto questo“.

Ha poi aggiunto:

Per questo tornare non è stata una scelta difficile. Anche se non ho detto di sì sin da subito, Kathleen (Kennedy) mi ha rassicurata e mi ha detto di prendermi tutto il tempo che era necessario. Perché non avrei dovuto accettare, alla fine? Si, è vero, alcuni film sono risultati piuttosto divisivi, ma alla fine ciò che conta è che abbiano portato tanta gioia e amore per la saga a molte persone. È fantastico potere tornare a interpretare il personaggio, mi chiedo se mi ricordo ancora come si faccia. Come attrice è una sfida interessante tornare indietro su qualcosa che hai già fatto e cercare di capire il nuovo approccio, rispetto a cosa è cambiato per me e cosa è cambiato per lei.

Daisy Ridley tornerà a interpretare Rey nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà ambientato 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi. Stando alle ultime informazioni, il film dovrebbe arrivare in sala il 18 dicembre 2026.

