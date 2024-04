Nel corso di una recente intervista con Empire, Daisy Ridley è tornata a parlare del film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy in cui tornerà a interpretare Rey Skywalker.

“Non è stata una decisione difficile, ma non ho neanche accettato subito” ha spiegato l’attrice. “Kathy [Kennedy, presidente della Lucasfilm] mi ha detto di prendermi tutto il tempo necessario“.

Ha poi raccontato:

In realtà è stato molto divertente, perché mentre andavo [all’incontro con Kennedy], ero al telefono con il mio migliore amico e mi ha detto: “Oddio, Dais, pensa se faranno una serie su Rey!“, e io ho detto: “Nah, ci stiamo solo vedendo per fare colazione“. Poi dopo l’ho chiamato e ho detto: “Non hai idea“.

Quanto allo sviluppo di Rey nel prossimo film, ha detto di non sapere proprio uttot:

Non ne ho idea, sinceramente. Conosco le parti principali della storia, ma a parte quello non so altro. Però leggerò la sceneggiatura il mese prossimo, sono così curiosa per tutto.