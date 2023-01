Star Wars, Daisy Ridley sulla parentela fra Rey e Palpatine, una scelta “Oltre il mio livello”

L’epilogo della nuova Trilogia di Star Wars, L’ascesa di Skywalker, ha fatto storcere più di un naso per svariati motivi fra i quali la scelta di trasformare Rey, il personaggio di Daisy Ridley, in una discendente dell’Imperatore Palpatine. Una mossa, questa, che andava completamente a ribaltare quanto suggerito dal primo film e dichiarato più apertamente nel secondo, ovvero che fosse una “persona normale” non imparentata con chissà chi.

In una recente intervista Daisy Ridley ha potuto commentare anche questa rivelazione fatta nel nono Star Wars fornendo una risposta molto diplomatica alla cosa.

Beh, anche JJ Abrams (il regista de Il risveglio della Forza e L’ascesa di Skywalker, ndr.) era per il “lei non è nessuno”, non era un messaggio lanciato solo ne Gli ultimi Jedi. L’aspetto interessante dell’ultimo film per me è che puoi essere un eroe e non arrivare da nessun posto in particolare o essere un eroe e provenire, letteralmente, dalla peggior persona dell’Universo. Non sei quello che sono stati i tuoi genitori o i tuoi nonni, non vieni definito dalla tua stirpe o dalla generazione che ti ha preceduto. Quindi per me è sempre andata bene. Ma è stata una decisione oltre il mio livello. Io dico le battute e faccio le mie cose. Mi piace la versione in cui puoi essere chiunque tu voglia essere, ma apprezzo anche quella dove puoi correggere i torti senza poter far nulla circa la stirpe dalla quale provieni.