Star Wars: Daisy Ridley ricorda uno dei momenti di cui va più fiera sul set

In occasione di un’intervista con IMDB al Sundance Film Festival, Daisy Ridley è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Star Wars.

Invitata a scegliere una sequenza di cui va più fiera, l’attrice ha scelto un momento con Harrison Ford.

Oddio, la cosa che mi viene subito in mente è nel Risveglio della Forza con Harrison Ford, un attore poco conosciuto. Mi passava la pistola e io dovevo dire qualcosa come: “So cavarmela da sola”. Ero così nervosa, non facevo che pensare: “Oddio, è Harrison Ford”. Perciò vado molto fiera del fatto che sono riuscita a girarla dando l’impressione di essere calmissima.