In occasione dell’arrivo nelle librerie di Star Wars: The Age of Resistance – The Official Collector’s Edition, Daisy Ridley ha spiegato a Digital Spy qual è, o meglio, qual è stato l’aspetto della saga con cui si è trovata più in sintonia.

Star Wars è interamente focalizzato sul tema della famiglia. La tematica familiare pervade ogni cosa. Anche sul set, pareva di stare in famiglia. C’era la sensazione di un effettivo legame fra le persone. Rey stava cercando di trovare un posto in quel mondo, che era la stessa identica cosa che stava accadendo a me. Una somiglianza davvero carina. E siccome mi sono sentita accolta, abbracciata da queste persone che erano davvero interessate a come stavo, sono riuscita a trasferire il tutto nel personaggio di Rey. Anche lei si è ritrovata, all’improvviso, circondata da persone che tenevano a lei mentre cercava di trovare il suo posto all’interno di quel mondo. Da un punto di vista personale è stato piacevole. Rey è un personaggio femminile emotivamente forte. Prima d’interpretarla non avevo mai scalato nulla, non mi ero mai allenata a combattere. Ho provato sensazioni splendide.

