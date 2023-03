Star Wars: Damon Lindelof avrebbe abbandonato il segretissimo film a cui stava lavorando

La Star Wars Celebration del 2023 sta vivendo una viglia decisamente tormentata considerato che pare non esserci pace intorno ai nuovi film della popolare saga.

L’ultima turbolenza, ancora priva di conferme ufficiali, ma proveniente da una voce decisamente attendibile come quella dello scooper Jeff Sneider, è quella relativa a Damon Lindelof (Lost, The Leftovers, Watchmen) che, a quanto pare, avrebbe abbandonato insieme a Justin Britt-Gibson il nuovo film di Star Wars di cui stava scrivendo la sceneggiatura.

Lindelof e Britt-Gibson avrebbero consegnato una prima stesura della sceneggiatura a metà febbraio, per poi salutare il progetto qualche giorno dopo. La Lucasfilm avrebbe già trovato dei nuovi scrittori – anche se la loro identità non è ancora nota. La produzione di questo nuovo film, che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di alcuni episodi di Ms. Marvel, dovrebbe partire a febbraio del 2024 in vista di un’uscita attualmente prevista per il 19 dicembre del 2025 (ECCO I DETTAGLI).

La notizia dell’addio di Damon Lindelof non è stata commentata dalla casa produttrice del franchise di Star Wars, la Lucasfilm.

Vi ricordiamo che, giusto un paio di settimane fa, la Lucasfilm ha accantonato i film di Star Wars che dovevano essere realizzati da Patty Jenkins e da Kevin Feige. L’unico che dovrebbe trovarsi ancora in carreggiata è quello di e con Taika Waititi (ECCO I DETTAGLI).

FONTE: Above The Line