La Star Wars Celebration si è svolta quasi un mese fa in quel di Londra, ma l’eco dell’evento continua a farsi sentire dato che Empire sta ancora proponendo le chiacchierate fatte con i vari talent presenti.

Ieri vi abbiamo fatto leggere le parole della presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, che ha spiegato come, a suo modo di vedere, i film di Star Wars debbano tornare a essere degli eventi, meglio se non a cadenza annuale (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora è la volta di Dave Filoni che, insieme a James Mangold e Sharmeen Obaid-Chinoy (documentarista e attivista, e regista di Ms. Marvel), è stato incaricato di dirigere uno dei nuovi film della saga. Visto che stiamo parlando di una delle menti creative dietro alle nuove serie TV di Guerre Stellari, il progetto di Dave Filoni sarà una sorta di vero e proprio evento crossover di quello che viene ormai convenzionalmente indicato come Mandoverse.

A tal proposito dice:

Culmine è una parola interessante. Per come la vedo io, ci sono delle piccole storie e poi c’è la grande storia del giorno. Una Nuova Speranza, L’Impero e Il ritorno dello Jedi raccontano parti importanti del racconto che definiscono la storia di quel periodo. Poi ci sono svariate storie sottostanti. Che sono quelle che abbiamo costruito finora (con le serie su Disney Plus, ndr.). Per me, l’esperienza cinematografica deve basarsi su questa grande idea – quella di un monumentale accadimento in un dato periodo che cambia quello che sta accadendo. Quello che Tony Gilroy ha fatto con Andor e quello che noi abbiamo fatto con Rebels, vediamo che poi tutto cambia quando Luke fa saltare in aria la Morte Nera. Sei alla ricerca di momenti che definiscono un’era ed è di questo che dovrebbero parlare i film, a prescindere che si tratti di vedere insieme sul grande schermo questi personaggi o un momento che definisce l’epoca.