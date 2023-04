Durante la recente Star Wars Celebration, sono stati annunciati tre nuovi film di Star Wars, tra cui uno che sarà diretto da Dave Filoni.

Il progetto collegherà le serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka con un evento cinematografico (qui i primi dettagli). In un’intervista con Empire, il regista ha fornito alcune anticipazioni sul progetto:

Faccio sempre riferimento alla mia esperienza con Star Wars e penso: “Come posso far provare ai bambini di adesso [quella] sensazione?“. Qualcosa che ho capito da bambino è stato il conflitto stabilito in Una nuova speranza: i Ribelli contro l’Impero. Nell’Universo Espanso ho pensato che una cosa molto facile da capire fosse che, nella Nuova Repubblica e nei resti dell’Impero, le carte in tavola sono un po’ cambiate.

Nella stagione 3 di The Mandalorian, recentemente conclusasi su Disney+, abbiamo visto infatti come durante la Nuova Repubblica lavorino nell’ombra alcuni membri dell’Impero che cercano di prendere il controllo della galassia. Filoni commenta:

In realtà è l’Impero che si sta comportando più come i Ribelli, perché le loro risorse sono in calo. Ma la Nuova Repubblica è in difficoltà perché, pur cercando di lavorare tutti insieme, ci sono idee diverse su come essere efficaci. È stata una storia interessante. E credo che crei un grande parte della Storia in cui si possono raccontare tutti i tipi di storie.

Se si prendesse e si collocasse Mando nel periodo della trilogia originale, si capirebbe cosa sta succedendo, perché si capirebbe la politica dell’epoca. Ora, abbiamo dovuto stabilire, a partire da The Mandalorian e dall’idea con Werner Herzog [interprete de “Il Cliente” apparso nella prima stagione dello show] che ci sono residui imperiali ancora in attività, che c’è un Impero residuo e una Nuova Repubblica. Siamo riusciti solo a esplorare la Nuova Repubblica con gli X-Wing nelle prime due stagioni, e finalmente siamo andati a Coruscant in quest’ultima. Quindi tutto si costruisce un po’ alla volta, man mano che si sviluppa questa parte della galassia.