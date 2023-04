In occasione della Star Wars Celebration, Comicbook.com ha avuto modo di intervistare Dave Filoni, che ha parlato di cosa ha imparato da George Lucas, creatore del franchise.

Ecco le parole del regista della serie animata Clone Wars:

Tutte le lezioni che George [Lucas] mi ha insegnato sono vere. È quello che ho imparato. Applico ancora le stesse cose che mi ha insegnato in Clone Wars. È interessante, uso sempre la parola “concreto”. Le cose che si girano in live action sono molto concrete, mentre nell’animazione posso tornare indietro e modificare una performance, in live action non succede così tanto, [ma] in misura maggiore rispetto al passato. Quando si guarda il documentario, come Light & Magic, George parla delle cose di cui aveva bisogno per fare i film che voleva fare e del modo in cui ha integrato la tecnologia digitale nel processo di montaggio.

Non solo per gli effetti visivi, ma anche per il modo in cui si realizza e si mette insieme un film. Tutti noi abbiamo beneficiato del modo in cui lui e il suo team creativo ci hanno spianato la strada. Oggi siamo in grado di fare cose molto flessibili con un film in un modo che all’epoca era impossibile. Così, quando si guardano i film più vecchi, come ad esempio I sette samurai, si capisce davvero la genialità di ciò che sta accadendo, perché come ha fatto a catturare ciò che ha catturato? Ti fa apprezzare i film più vecchi e i dettagli a cui prestavano attenzione. Che dovevano essere corretti il giorno stesso, sul momento. Sono cose che ho imparato andando avanti e mi piace ancora cercare di utilizzare in questo modo.