Star Wars: Dave Filoni ha imparato i segreti del live action stando “all’ombra” di Rian Johnson

Con le nuove serie Tv di Star Wars, The Mandalorian in primis, Dave Filoni si è cimentato con successo anche nella realizzazione di opere in live action della leggendaria saga di George Lucas, dopo anni e anni di trionfi in ambito di animazione.

In una lunga chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter, Dave Filoni ha spiegato di aver imparato i segreti del lavoro “cinematografico” studiando direttamente sui set dei nuovi film di Star Wars, in particolare quello de Gli ultimi Jedi di Rian Johnson.

Kathleen Kennedy ed io abbiamo discusso fin dal principio del suo ingresso alla Lucasfilm delle possibilità relative ai miei eventuali esperimenti con il live action. E ha lavorato fin da subito per elaborare un piano d’azione per educarmi alla cosa coinvolgendomi direttamente. Ho visitato il set di JJ Abrams del Risveglio della Forza, ho visitato quello di Rogue One e quello di Rian degli Ultimi Jedi. Ed è stato proprio Rian quello che mi ha spinto più in avanti, ficcando letteralmente delle lenti nelle mie mani e facendomi immergere nel processo della realizzazione live action. E continuo ancora oggi a parlarne con lui. È un filmmaker incredibilmente bravo e, personalmente, sono stato incredibilmente fortunato a ritrovarmi immerso in un’ambiente simile dove potevo starmene seduto ad ascoltare e imparare.

