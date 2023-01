Star Wars: un documentario sulla realizzazione dell’Holiday Special farà il suo debutto al South by Southwest Film Festival

Secondo quanto riporta CB, durante il prossimo South by Southwest Film Festival (SXSW) farà il suo debutto un documentario, dal titolo A Disturbance in the Force, sulla realizzazione dello Star Wars Holiday Special.

Lo speciale, andato in onda originariamente nel 1978 su CBS, era stato accolto negativamente con diverse critiche, ad esempio per il fatto che i Wookiee parlassero per lunghi periodi di tempo senza sottotitoli o per il passaggio tra scene in live-action e altre in animazione. Per queste ragioni, non era stato mai più riproposto in televisione né reso disponibile in altri modi, divenendo a suo mondo un oggetto di culto tra i fan, che, grazie alle rarissime copie disponibili registrate all’epoca, sono riusciti a ricostruirlo e a diffonderlo online pochi anni fa. La storia ruota attorno al personaggio di Chewbecca, che visita il suo pianeta natale Kashiyyyk per celebrare il giorno della vita (sorta di festività paragonabile alle feste natalizie) assieme al padre Attichitcuk, alla moglie Mallatobuck e al figlio Lumpawarrump. Nel corso delle vicende, c’è spazio anche per cammei e momenti musicali, tra cui una scena animata che introduce il personaggio di Boba Fett (il segmento è visibile su Disney+).

Il documentario, diretto da Jeremy Coon e Steve Kozak, può contare sulla partecipazione di Seth Green, Weird Al Yankovic, Taran Killam, Gilbert Gottfried, Bonnie Burton, Paul Scheer, Bruce Vilanch, Lenny Ripps, Donny Osmond e Miki Herman. Ecco la sua sinossi:

Nel 1977, Guerre stellari divenne un fenomeno culturale che da solo rivitalizzò un’industria cinematografica stagnante e cambiò per sempre il modo in cui i film venivano venduti, realizzati e commercializzati. I film non sarebbero più stati gli stessi. Un anno dopo, anche la televisione non sarebbe stata più la stessa. Nel 1978, la CBS ha trasmesso lo Star Wars Holiday Special di due ore durante la settimana del Ringraziamento, visto da 13 milioni di persone. Non è mai stato riproposto. Mentre alcuni fan del franchise sono a conoscenza di questo oscuro segreto, queste bizzarre due ore di televisione rimangono ancora relativamente sconosciute al grande pubblico. In poche parole, risponderemo a come e perché è stato realizzato l’Holiday Special.

Al momento, non è chiaro se, dopo la proiezione al SXSW, che si svolgerà dal 10 al 19 marzo, il documentario sarò disponibile al pubblico in qualche modo o continuerà a girare per i festival. Vi terremo aggiornati.

FONTE: CB