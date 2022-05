In occasione di un panel alla Star Wars Celebration, in onore del 20° anniversario diha raccontato di un incidente che coinvolse Nash Edgerton, la sua controfigura, per una sequenza di scontro con Jango Fett (Temuera Morrison).

Ecco il racconto dell’attore:

[Nash Edgerton] era la mia controfigura e svolse un lavoro incredibile. Mi ha raccontato un aneddoto per la sequenza di battaglia sotto la pioggia, doveva fare una capriola in aria su Temuera Morrison. Io non facevo quelle cose, neanche allora, ma lui sì e so che sua madre quel giorno era in visita al set. Era seduta in un angolo a osservare e quando girarono la sequenza, qualcosa andò a storto, Nash si fece male e si ruppe gli incisivi. Guardò verso sua madre e le disse: “Sto bene, sto bene!“, poi fece un gesto a un collega che portò via sua madre perché non voleva che vedesse che si era fatto davvero male. Ma oggi è davvero in gran forma, Nash, ha un aspetto fantastico e ha dei denti bellissimi.

Ewan McGregor è tornato in Obi-Wan Kenobi, arrivato il 27 maggio su Disney+

Fonte: Screenrant