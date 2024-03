A distanza di quasi 20 anni dall’uscita al cinema, un attentissimo fan di Guerre stellari ha scovato un errore in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

In un’inquadratura tratta dal conflitto finale tra Anakin e Obi-Wan si può infatti notare il volto di una figura misteriosa che è sfuggita agli occhi dei responsabili degli effetti visivi.

Ecco anche un ingrandimento:

Si tratta, con tutta probabilità, di un tecnico di scena presente alle spalle di Hayden Christensen che non è stato cancellato in digitale.

I fan su Reddit hanno già iniziato a dare la caccia all'”uomo di Mustafar” per scoprire la sua identità e in effetti in un dietro le quinte si intravede una persona che potrebbe corrispondere al ricercato.

Vista la risonanza della notizia, la Lucasfilm lascerà l’uomo nel canone di Star Wars oppure lo rimuoverà come fatto nel caso di The Mandalorian? Lo scopriremo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate