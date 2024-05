In occasione dello Star Wars Day è stato riproiettato in alcuni cinema americani Episodio I – La minaccia fantasma, anche per celebrare il 25° anniversario del film.

E nel weekend Ewan McGregor, AKA Obi-Wan Kenobi, ha sorpreso i fan di una sala cinematografica con un’inaspettata sorpresa.

Qua sotto potete vedere lo scatto dell’evento:

Ewan McGregor has attended a screening for ‘THE PHANTOM MENACE’ re-release. (via: @StarWarsExplain) pic.twitter.com/JPmhFOeM0D — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 5, 2024

