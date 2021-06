Nel corso di un confronto conper l’Actors on Actors di Variety è tornato a parlare della sua esperienza con i film diconcentrandosi nello specifico su Yoda.

L’attore ha ricordato il “trauma” del dover fare i conti con una versione digitale del personaggio:

Per il primo film ebbi la fortuna di girare le mie scene con il pupazzo di Yoda. Era straordinario, perché recitavo con lui, non riuscivo a credere di essere in scena con Yoda. C’erano così tante persone ad animarlo, il pavimento era rialzato in modo tale che potessero muoverlo da sotto, e noi camminavamo insieme fianco a fianco, perché era vivo. Poi ogni volta che George [Lucas] urlava “stop”, Yoda moriva visto che tutti si fermavano. Era un po’ inquietante ogni volta che finivamo una scena.

Poi per il secondo e il terzo film lo sostituirono con una versione digitale, e non era neanche lontanamente avvincente. E poi, avevamo sempre conosciuto Yoda come pupazzo, sin dai primi film, perciò quando fu reso in digitale all’improvviso, non sembrava più Yoda.

Ho trovato interessante che abbiano usato di nuovo un vero pupazzo con la tua serie [The Mandalorian].