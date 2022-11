Star Wars, il film di J.D. Dillard non si farà: “Non posso dire di non averci provato”

Nel 2020 era stato annunciato che la Lucasfilm aveva assegnato a J.D. Dillard (regista di Sleight – Magia e Sweetheart) lo sviluppo di un nuovo film della saga di Star Wars, con Matt Owens (Luke Cage) alla sceneggiatura.

A più di due anni dall’annuncio, giunge ora la notizia che il progetto non andrà avanti. A confermarlo è stato Dillard in un’intervista con The Wrap. “Sfortunatamente non se ne farà nulla” ha commentato. “Ma non posso dire di non averci provato“.

Il regista ha però sottolineato che non ha intenzione di abbandonare l’idea di girare un film ambientato nello spazio. “Semplicemente questa volta sarà un’idea originale“.

Dillard, ricordiamo, è apparso in un cammeo “invisibile” in Star Wars: L’ascesa di Skywalker facendo una comparsata nel film di J.J. Abrams interpretando l’Assaltatore del Primo Ordine di nome FN-1226.

È di poche ore fa la notizia che Shawn Levy dirigerà un film di Star Wars per la Lucasfilm anche se per il momento non sono noti i dettagli.