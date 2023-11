Dal red carpet di The Marvels a Las Vegas, Kevin Feige ha confermato una cosa che appariva da tempo ovvia, specie dopo gli annunci fatti alla Star Wars Celebration dello scorso aprile: il film di Guerre Stellari da lui prodotto non si farà.

Il boss dei Marvel Studios ha risposto con un sintetico ed eluquente “No” ai microfoni di Entertainment Tonight dopo essere stato interpellato sull’eventuale stato dei lavori del lungometraggio.

La notizia, come dicevamo in apertura del pezzo, non deve stupire più di tanto. L’annuncio che Kevin Feige avrebbe prodotto un film di Star Wars risale al settembre del 2019 (ECCO I DETTAGLI), un periodo in cui la saga cinematografica non era ancora stata messa in crisi da L’ascesa di Skywalker e non aveva ancora ritrovato forza grazie al nuovo corso dato al franchise dalle serie Tv arrivate in streaming su Disney Plus, The Mandalorian in primis. I Marvel Studios, dal canto loro, venivano ancora visti come una infallibile gallina dalle uova d’oro, uno status, questo, che è stato poi messo in discussione da una parte dal Covid e, dall’altra, da una generale crisi d’idee e d’inventiva.

Poi, lo scorso aprile, con la Star Wars Celebration ormai archiviata, il noto scooper Matthew Belloni aveva parlato di uno scarso feeling fra Kathleen Kennedy, presidentessa della Lucasfilm, e Kevin Feige. Un dissapore che poneva le sue radici a fine settembre del 2022 e alla D23. Kevin Feige and co, durante la manifestazione dedicata al mondo Disney, volevano svelare al mondo che Harrison Ford era stato scelto come sostituto del compianto William Hurt nei panni del Generale Ross in Captain America 4, ma l’annuncio venne fermato proprio dalla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy. La dirigente non era intenzionata a far sì che il tutto sottraesse attenzioni ai vari materiali d’Indiana Jones 5 che erano stati presentati.

